В Собинке продавца-кассира одного из магазинов подозревают в краже средств с банковской карты.

В Собинке продавца-кассира одного из магазинов подозревают в краже средств с банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На работе к обвиняемой подошла покупательница и отдала оброненную неизвестным гражданином банковскую карту. Кассир должна была вернуть её законному владельцу, когда тот появится. Однако вместо этого женщина распорядилась чужим имуществом по своему усмотрению. За три дня она расплатилась чужой картой за 90 товаров в разных магазинах города.В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в суд.