Покатушки подшофе закончились отстранением от управления мопедами и возбуждением уголовного дела. Как сообщает УМВД области, в субботу в Петушинском районе остановили мопед под

Покатушки подшофе закончились отстранением от управления мопедами и возбуждением уголовного дела. Как сообщает УМВД области, в субботу в Петушинском районе остановили мопед под управлением 35-летнего местного жителя. Госавтоинспекторы заподозрили, что водитель нетрезв. Этоподтвердили результаты освидетельствования. Кроме того, у мопедиста не было водительских прав. Как выяснилось, он отправлялся в путь навеселе уже не в первый раз,