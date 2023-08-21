ПАО НПО «Наука», АО КЭМЗ, АО «Сударь», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», АО «ВПО «Точмаш», ПАО КМЗ, ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» присоединились к профориентационному проекту «Билет в будущее».

ПАО НПО «Наука», АО КЭМЗ, АО «Сударь», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», АО «ВПО «Точмаш», ПАО КМЗ, ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» присоединились к профориентационному проекту «Билет в будущее» во Владимирской области.В 2023 году проект «Билет в будущее» расширяет линейку мероприятий и помимо профессиональных проб в колледжах и техникумах региона школьники смогут посещать экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора экономики региона.Перед школьниками, участниками проекта «Билет в будущее» открываются новые возможности: в первую очередь – это знакомство с будущими работодателями, получение информации об организациях, компаниях и предприятиях региона. Ребята на практике узнают специфику работы и особенности той или иной профессии.Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова отметила, что у участников проекта есть уникальная возможность изучить интересующую профессию буквально изнутри. «Участие крупных производственных предприятий в проекте позволяет нашей молодежи получить реальный опыт и представление о карьерных перспективах», – уточнила Светлана Болтунова.Представители предприятий добавили, что в рамках проекта «Билет в будущее» школьники смогут познакомиться с профессионалами отрасли, посетить производственные помещения, ознакомиться с современным оборудованием и технологиями, а также задать вопросы и получить ценные советы от опытных специалистов.Работа по заключению соглашений о партнерстве продолжится.Напомним, «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».В 2023 году в проекте примут участие более 11 тысяч школьников, 175 школ и более 230 педагогов-навигаторов Владимирской области.Чтобы стать партнером проекта, необходимо обратиться к региональному оператору - Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой по тел. 8 (4922) 77-78-16. Региональная группа проекта – .