Елена Панова завоевала «серебро» на соревнованиях «Королева российского спорта». Так иногда называют лёгкую атлетику. Финал серии профессиональных соревнований прошёл в Екатеринбурге. В

Елена Панова завоевала «серебро» на соревнованиях «Королева российского спорта». Так иногда называют лёгкую атлетику. Финал серии профессиональных соревнований прошёл в Екатеринбурге. В нём приняли участие победители разных отборов и чемпионатов России. Елена Панова достойно представила 33-й регион. Спортсменка заняла второе место в метании диска. Её результат: 57 метров 30 сантиметров. Фото: СШОР №4 по легкой