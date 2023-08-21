Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, по состоянию на 21 августа 107 владимирцам, в том числе 23 детям в возрасте от шести до 17 лет понадобилась медицинская помощь после того, как они съели шаурму.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, по состоянию на 21 августа 107 владимирцам, в том числе 23 детям в возрасте от шести до 17 лет понадобилась медицинская помощь после того, как они съели шаурму.
Губернатор Владимирской области в своём телеграм-канале , что обсудил ситуацию на оперативном совещании с членами регионального правительства.
Он заявил, что около половины обратившихся госпитализированы (за три часа до этого было известно о , находившихся в стационаре). Глава региона написал, что в нескольких случаях у отравившихся диагностировали сальмонеллёз, тяжёлых случаев не зафиксировали, все пациенты идут на поправку:
«Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. Таковы, к сожалению, неприятные последствия «надзорных каникул» в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы...
С главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой мы договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Это необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать».
В прокуратуре Владимирской области уточнили, что в список неблагонадёжных общепитов попали уже пять мест, занимавшейся продажей шаурмы: ул. Чайковского, 27а, ул. Тракторная, 48а, ул. Верхняя Дуброва, 36а, проспект Строителей, 20, Октябрьский проспект, 47.
Следком региона по факту массового отравления людей организовал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Ситуация с расследованием массового отравления шаурмой во Владимире находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Также проверку по данному факту проводит Прокуратура Владимирской области. К ней подключились региональное управление Россельхознадзора.
В региональном главке Роспотребнадзора в целях судебной защиты предлагают пострадавшим гражданам обратиться в ведомство с соответствующим заявлением, приложив к нему чеки, квитанции, заключение или назначение врача и другие имеющие отношение к делу документы.
В случае необходимости консультацию можно получить по адресу: город Владимир, улица Офицерская, дом 20, а также по телефонам: 8 800 200 05 45, 8(4922)4510 70.