Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, по состоянию на 21 августа 107 владимирцам, в том числе 23 детям в возрасте от шести до 17 лет понадобилась медицинская помощь после того, как они съели шаурму.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, по состоянию на 21 августа 107 владимирцам, в том числе 23 детям в возрасте от шести до 17 лет понадобилась медицинская помощь после того, как они съели шаурму.Губернатор Владимирской области в своём телеграм-канале , что обсудил ситуацию на оперативном совещании с членами регионального правительства.Он заявил, что около половины обратившихся госпитализированы (за три часа до этого было известно о , находившихся в стационаре). Глава региона написал, что в нескольких случаях у отравившихся диагностировали сальмонеллёз, тяжёлых случаев не зафиксировали, все пациенты идут на поправку:«Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. Таковы, к сожалению, неприятные последствия «надзорных каникул» в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы...С главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой мы договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Это необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать».В прокуратуре Владимирской области уточнили, что в список неблагонадёжных общепитов попали уже пять мест, занимавшейся продажей шаурмы: ул. Чайковского, 27а, ул. Тракторная, 48а, ул. Верхняя Дуброва, 36а, проспект Строителей, 20, Октябрьский проспект, 47.Следком региона по факту массового отравления людей организовал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».Ситуация с расследованием массового отравления шаурмой во Владимире находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.Также проверку по данному факту проводит Прокуратура Владимирской области. К ней подключились региональное управление Россельхознадзора.В региональном главке Роспотребнадзора в целях судебной защиты предлагают пострадавшим гражданам обратиться в ведомство с соответствующим заявлением, приложив к нему чеки, квитанции, заключение или назначение врача и другие имеющие отношение к делу документы.В случае необходимости консультацию можно получить по адресу: город Владимир, улица Офицерская, дом 20, а также по телефонам: 8 800 200 05 45, 8(4922)4510 70.