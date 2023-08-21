22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Он был официально учреждён в 1994 году Указом президента России. Хотя день не выходной, но просветительские и

22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Он был официально учреждён в 1994 году Указом президента России. Хотя день не выходной, но просветительские и патриотические мероприятия ежегодно проводятся по всей стране. В Центральном парке культуры и отдыха Владимира в этот раз организуют праздничную программу. В 10.00 на главной площади парка пройдёт митинг, а от