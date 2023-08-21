В центре внимания – заведения быстрого питания Владимира, в которых торгуют шаурмой. В областном центре продолжается проверка общепита. В первый день недели представители городской

В центре внимания – заведения быстрого питания Владимира, в которых торгуют шаурмой. В областном центре продолжается проверка общепита. В первый день недели представители городской прокуратуры, регионального Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверили 6 торговых точек, где ведется продажа шаурмы. Вот, например, торговое заведение в доме номер 71 на Большой Московской. Здесь представители надзорных ведомств почти сразу выявили