Во Владимире прошел мастер-класс по футболу для детей участников СВО Тренировка для СВОих,...

Во Владимире прошел мастер-класс по футболу для детей участников СВОТренировка для СВОих, подопечных Центра помощи семьям мобилизованных. Все подробности далее.В самую трудную минуту помогает, конечно, спорт. Мастер-класс по футболу в Центре помощи семьям мобилизованных объединил более 40 детей участников СВО.- Фишки обыграли, вот не ближе этой фишки надо попасть в ворота.Ребята постигают азы спорта номер один под руководствам опытных наставников, бывших футболистов владимирского Торпедо Максима Отмахова и Ильи Татаренко.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Владимира:- Данные мастер-классы они для разновозрастных детишек. Они проведут разминку, покажут какие-то азы, технику работы с мячом и удары, но самое главное чтобы детишкам было интересно и весело.Всем маленьким спортсменам вручили бесплатные сертификаты на канцтовары. Собрать ранец в школу теперь не проблема. Общественники, а также бюджетные учреждения и различные НКО будут и дальше помогать детям участников СВО, говорит председатель городской общественной палаты Федор Лавров.Федор Лавров, председатель общественной палаты г.Владимира:- Надо как-то поддерживать друг друга, поэтому мы так решили. Недавно прошел день физкультурника, а мы все не бывшие спортсмены, а настоящие и день знаний в будущем и мы бы хотели сделать праздник для этих детей, чтобы им поднять настроение.Сотрудники реабилитационного центра проводят не только культурные и спортивные акции, они ежедневно собирают и передают гуманитарную помощь семьям мобилизованных. Здесь можно получить и консультации практически любых специалистов.Татьяна Мачинскене, замдиректора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- У нас уже более 300 человек получило помощь. В основном это помощь, которая касается запросов матерей и жен о том, что может какие-то были несвоевременные выплаты, сейчас таких нет обращений. Правовая помощь необходима, иногда психологическая.Любая, даже самая тяжелая ситуация преодолима, уверены организатора мастер-класса. Ведь в жизни, как и в спорте все решает не сила, а характер и воля к победе.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"