Во Владимирской области у пенсионерки угнал иномарку приезжий из соседнего региона. В дежурную...

Во Владимирской области у пенсионерки угнал иномарку приезжий из соседнего региона.В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 63-летняя жительница поселка Балакирево, которая сообщила об угоне ее автомобиля «Хендай».Установлено, что 22-летний житель Ярославской области (сожитель племянницы потерпевший) проживал в доме, во дворе которого был припаркован автомобиль. В ходе пьяной ссоры девушка ушла из дома. И тогда он нашел в квартире колючи от авто, и решил съездить на малую родину.На территории Ярославской области «Хендай» был остановлен автоинспекцией, документов у него и водительского удостоверения у шофера не оказалось, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.Фото: https://www.pxfuel.com