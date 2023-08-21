Во Владимирской области за пьяную езду у владельца отобрали автомобиль.
Муромским городским судом...
Во Владимирской области за пьяную езду у владельца отобрали автомобиль.
Муромским городским судом установлено, что мужчина, уже будучи привлечённым к административной ответственности, снова сел пьяным за руль. Он был остановлен сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Муромский». Но требование о прохождении медицинского освидетельствования не выполнил, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль «Киа Соренто» конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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