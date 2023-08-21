Во Владимирской области за пьяную езду у владельца отобрали автомобиль. Муромским городским судом...

Во Владимирской области за пьяную езду у владельца отобрали автомобиль.Муромским городским судом установлено, что мужчина, уже будучи привлечённым к административной ответственности, снова сел пьяным за руль. Он был остановлен сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Муромский». Но требование о прохождении медицинского освидетельствования не выполнил, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Автомобиль «Киа Соренто» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com