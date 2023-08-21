В 2023 году от нападения безнадзорных собак пострадали 56 жителей Кольчугинского района, в том числе 19 детей.

В 2023 году от нападения безнадзорных собак пострадали 56 жителей Кольчугинского района, в том числе 19 детей. Об этом рассказали наши коллеги из издания «Кольчугинские вести».Меж тем прокуратура провела проверку и выяснила, что районная администрация ненадлежащим образом исполняла полномочия в сфере обращения с беспризорными животными. Отлов с последующей передачей бродячих собак в приюты не проводился.В адрес главы местной администрации было внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений.