Юлия Бояркина возглавила Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области. Сегодня...

Юлия Бояркина возглавила Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области.Сегодня приступила к работе новая министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Она родилась в 1980 году. Окончила Московский педагогический государственный университет и его аспирантуру.Работала на руководящих должностях в бизнес-структурах, организациях сферы туризма и спорта, в том числе в Оргкомитете XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.А также в Департаментах стратегического маркетинга, коммерческих программ и работы с партнёрами АО «ВДНХ».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области.