На минувшей неделе к медикам Владимирской области обратились 69 человек, пострадавших от укусов клещей.

На минувшей неделе к медикам Владимирской области обратились 69 человек, пострадавших от укусов клещей. В том числе жертвами насекомых стали 12 детей. Об этом проинформировала пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.Шесть снятых с людей паразитов являлись переносчиками иксодового клещевого боррелиоза.Всего же с началом сезона во Владимирской области было зарегистрировано 2444 факта присасывания насекомых к людям. Среди укушенных был 571 несовершеннолетний.«Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано», - говорится в сообщении ведомства.