Московский предприниматель поставлял мясо в точки общественного питания

46-летнего предпринимателя из Московской области задержали в рамках расследования массового отравления во Владимирской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.Напомним, шаурмой отравились . Около 50% граждан, обратившихся в медикам за помощью, пришлось госпитализировать. К счастью, тяжёлых больных не оказалось.Мужчина занимался поставкой мяса в точки питания, в которых люди купили некачественную шаурму. Следствие полагает, что при переработке мяса он грубо нарушал санитарно-эпидемиологические нормы.Подозреваемого допросили, ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.