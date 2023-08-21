В воскресенье, 20 августа, житель Камешковского района провалился в старый деревенский колодец.

В воскресенье, 20 августа, житель Камешковского района провалился в старый деревенский колодец. Об этом сообщила пресс-служба РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.Инцидент случился в населённом пункте Истомино. В дыру упал мужчина 1975 года рождения. На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели, но местные жители смогли вызволить оказавшегося в беде человека ещё до приезда специалистов. Потерпевшего осмотрели и доставили в больницу.