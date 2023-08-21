В понедельник, 21 августа, в Христо-Рождественский храм Богородице-Рождественского мужского монастыря прибыли мощи святого великомученика Георгия Победоносца.

В понедельник, 21 августа, в Христо-Рождественский храм Богородице-Рождественского мужского монастыря прибыли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщила пресс-служба Владимирской епархии.Святыню встречали представители горадминистрации, духовенства, благочинные приходских и монастырских округов, военнослужащие и казаки.Первое молебное пение у святых мощей состоялось в 12.00. Жителей и гостей Владимира приглашают на богослужения, которые будут идти два дня.Ранее «АиФ» писал, что ковчег со святыми мощами .