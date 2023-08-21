Отношения не сложились, и взялась за нож. Следком области рассказал о происшествии в семье 45-летней жительницы Александровского района. По предварительным данным следствия, у женщины в

Отношения не сложились, и взялась за нож. Следком области рассказал о происшествии в семье 45-летней жительницы Александровского района. По предварительным данным следствия, у женщины в гостях находились ее дочь и зять. С ним у хозяйки дома сложились неприязненные отношения. Во время очередного конфликта женщина взялась за нож и нанесла родственнику несколько ударов. Трагедии чудом удалось