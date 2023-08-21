Жительница Владимирской области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного...

Жительница Владимирской области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного доения.Майорова Евгения Александровна, мастер машинного доения АО «Шихобалово» вернулась в Юрьев-Польский победителем, сообщает пресс-служба администрации Юрьев-Польского района.Евгения Александровна показала лучшие результаты среди других участников и стала чемпионом всероссийского конкурса мастеров машинного доения.Напомним, что конкурс проходил в Нижнем Новгороде.Участникам предстояло пройти четыре этапа со 100-бальной системой оценки:проверка теоретических знаний;разборка и сборка доильного аппарата;санитарная подготовка животного;доение коров в доильном зале.Фото: город Юрьев-Польский. Местное самоуправление.