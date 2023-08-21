Жительница Владимирской области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного...
Жительница Владимирской области стала чемпионом Всероссийского конкурса мастеров машинного доения.
Майорова Евгения Александровна, мастер машинного доения АО «Шихобалово» вернулась в Юрьев-Польский победителем, сообщает пресс-служба администрации Юрьев-Польского района.
Евгения Александровна показала лучшие результаты среди других участников и стала чемпионом всероссийского конкурса мастеров машинного доения.
Напомним, что конкурс проходил в Нижнем Новгороде.
Участникам предстояло пройти четыре этапа со 100-бальной системой оценки:
проверка теоретических знаний;
разборка и сборка доильного аппарата;
санитарная подготовка животного;
доение коров в доильном зале.
Фото: город Юрьев-Польский. Местное самоуправление.