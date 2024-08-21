Плодово-овощная продукция может попасть в регион вместе с карантинными насекомыми, бактериями и растениями. Чтобы этого не произошло, такие ярмарки проходят специальный контроль, как –

Плодово-овощная продукция может попасть в регион вместе с карантинными насекомыми, бактериями и растениями. Чтобы этого не произошло, такие ярмарки проходят специальный контроль, как – рассказали в мэрии. Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору побывали на овощном базаре, который располагается неподалеку от Центрального рынка. Там развесили феромонные ловушки на американскую белую бабочку, коричневого мраморного