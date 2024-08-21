Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль.
Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль.
Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков впервые появился на экранах в 1965 году. И почти сразу же покорил публику. Однако всенародная любовь к нему пришла после фильмов Эльдара Рязанова.
Всего фильмография Мягкова насчитывает 50 ролей в кино. А вспомните ли вы, в каком именно фильме артист появился в этой роли и что вы знаете о его творчестве? Проверьте себя в нашем тесте!
ВОПРОСЫ
1. В каком советском шедевре Андрей Мягков появился в роли Анатолия Новосельцева?
А. Служебный роман
Б. Ирония судьбы, или С легким паром!
В. Гараж
2. В каком фильме Андрей Мягков дебютировал в качестве актера кино?
А. Жестокий романс
Б. Похождения зубного врача
В. Любовь и голуби
3. Кого Андрей Мягков сыграл в картине "Любовь и голуби"?
А. Петр Ильич
Б. Иван Васильевич
В. Василий Кузякин
4. Назовите имя героя, которого сыграл Андрей Мягков в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"?
А. Паша Лукошкин
Б. Андрей Лагашин
В. Женя Лукашин
5. В каком фильме Андрей Мягков исполнил роль врача?
А. Служебный роман
Б. Похождения зубного врача
В. Гараж
6. В каком фильме Андрей Мягков появился в образе следователя?
А. Место встречи изменить нельзя
Б. Гонки по вертикали
В. Гений
7. Сколько раз Андрей Мягков появился в кино в качестве медицинского работника?
А. 1
Б. 5
В. 3
ОТВЕТЫ
1. А. Служебный роман
2. Б. Похождения зубного врача
3. В. Василий Кузякин
4. В. Женя Лукашин
5. Б. Похождения зубного врача
6. Б. Гонки по вертикали
7. Б. 5