Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль.

Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль.Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков впервые появился на экранах в 1965 году. И почти сразу же покорил публику. Однако всенародная любовь к нему пришла после фильмов Эльдара Рязанова.Всего фильмография Мягкова насчитывает 50 ролей в кино. А вспомните ли вы, в каком именно фильме артист появился в этой роли и что вы знаете о его творчестве? Проверьте себя в нашем тесте!ВОПРОСЫ1. В каком советском шедевре Андрей Мягков появился в роли Анатолия Новосельцева?А. Служебный романБ. Ирония судьбы, или С легким паром!В. Гараж2. В каком фильме Андрей Мягков дебютировал в качестве актера кино?А. Жестокий романсБ. Похождения зубного врачаВ. Любовь и голуби3. Кого Андрей Мягков сыграл в картине "Любовь и голуби"?А. Петр ИльичБ. Иван ВасильевичВ. Василий Кузякин4. Назовите имя героя, которого сыграл Андрей Мягков в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"?А. Паша ЛукошкинБ. Андрей ЛагашинВ. Женя Лукашин5. В каком фильме Андрей Мягков исполнил роль врача?А. Служебный романБ. Похождения зубного врачаВ. Гараж6. В каком фильме Андрей Мягков появился в образе следователя?А. Место встречи изменить нельзяБ. Гонки по вертикалиВ. Гений7. Сколько раз Андрей Мягков появился в кино в качестве медицинского работника?А. 1Б. 5В. 3ОТВЕТЫ1. А. Служебный роман2. Б. Похождения зубного врача3. В. Василий Кузякин4. В. Женя Лукашин5. Б. Похождения зубного врача6. Б. Гонки по вертикали7. Б. 5