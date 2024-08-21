Судя по видео, снятым местными жителями и опубликованным в сообществе, вертолет принадлежал медицинскому учреждению из Москвы.

В автомобильном сообществе города Александрова «AlexAutoLive Александров» сообщили, что 20 августа на стадионе «Орбита» приземлился медицинский вертолет.Судя по , снятым местными жителями и опубликованным в сообществе, вертолет принадлежал медицинскому учреждению из Москвы. К нему подъехала карета скорой помощи.По словам местных жителей, вертолет был вызван для транспортировки женщины с серьезной травмой ноги из местной больницы в клинику столицы.