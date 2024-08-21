Об этом рассказали в Губернии-33.

В Коврове проходит капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 1, который является объектом культурного наследия. Поэтому работы осуществляются поэтапно и под строгим контролем надзорных органов. На время ремонта ученики будут обучаться во втором корпусе гимназии, что потребует организации учебного процесса в две смены. Однако власти уверяют, что подрядчик приложит все усилия, чтобы минимизировать неудобства.В данный момент на крыше осуществляется демонтаж старых металлических конструкций и стропильной системы. Все деревянные элементы обрабатываются специальными средствами для защиты от огня и плесени. Работы контролируются администрацией города и авторским надзором, что особенно важно для сохранения архитектурного наследия, как отметила глава города Елена Фомина.Представители администрации провели встречу с родителями на территории второго корпуса гимназии, где пообещали, что к началу второй четверти дети вернутся в родное учебное заведение. Сергей Сидорин, глава администрации Коврова, выразил признательность родителям за понимание временных неудобств и отметил, что совместными усилиями они сделают город лучше и комфортнее.