Второй серьезно пострадавший гонщик на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в бельгийском Спа – американец Хуан-Мануэль Карреа, - приходит в сознание после медикаментозной комы. Он столкнулся на Гран-при Бельгии с французом Антуаном Юбером, который в этой аварии погиб.

Второй серьезно пострадавший гонщик на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в бельгийском Спа – американец Хуан-Мануэль Карреа, — приходит в сознание после медикаментозной комы. Он столкнулся на Гран-при Бельгии с французом Антуаном Юбером, который в этой аварии погиб.Корреа, серьезно пострадавший 31 августа на автодроме в Спа-Франкошам, почти две недели находился в коме и сейчас, когда врачи начали его выводить из медикаментозного сна, еще не вполне пришел в сознание. Медики сообщают, что здоровье Хуана-Мануэля очень хрупкое, его состояние называют серьезным и он останется в отделении интенсивной терапии.Американцу предстоит еще как минимум одна серьезная операция для минимизации риска необратимых травм правой ноги, сообщает портал Racetechdevelopmentgroup.Com. При этом медики считают, что вмешательство необходимо провести как можно скорее, но этому пока мешает слабость пациента, который медленно выходит из комы.Как уже сообщали 33Live.RuRu, две недели назад американский гонщик попал в страшную аварию на этапе второй "Формулы", столкнувшись с машиной Юбера: француз в столкновения сразу погиб.