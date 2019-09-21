Теледива входит в число самых востребованных в стране ведущих корпоративов. Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина.

Теледива входит в число самых востребованных в страневедущих корпоративов. Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданскогосупруга, футболиста АндреяАршавина.Как известно, спортсмен не играет уже больше года. Сейчас он работаеткомментатором на телеканале "Матч-ТВ".Юлия Барановская же, которая начинала свою карьеру на телевидении с экспертапо отношениям в различных проектах ТНТ, сегодня очень востребована. Ведущая пользуетсяогромной популярностью, подписывая рекламные контракты с солидными брендами,сообщает сайт .Материал дополняется