Теледива входит в число самых востребованных в стране
ведущих корпоративов. Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданского
супруга, футболиста Андрея
Аршавина.
Теледива входит в число самых востребованных в стране
ведущих корпоративов. Юлия Барановская обогнала по заработкам своего бывшего гражданского
супруга, футболиста Андрея
Аршавина.
Как известно, спортсмен не играет уже больше года. Сейчас он работает
комментатором на телеканале "Матч-ТВ".
Юлия Барановская же, которая начинала свою карьеру на телевидении с эксперта
по отношениям в различных проектах ТНТ, сегодня очень востребована. Ведущая пользуется
огромной популярностью, подписывая рекламные контракты с солидными брендами,
сообщает сайт .
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