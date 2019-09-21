Актриса Анастасия Заворотню перенесла вторую операцию, результаты гистологии позволяют надеяться, что все еще обойдется, рассказал близкий друг звезды журналист Сергей Майоров. И добавил, что озвучиваемая болезнь – диагноз не окончательный.

Актриса Анастасия Заворотню перенесла вторую операцию, результаты гистологии позволяют надеяться, что все еще обойдется, рассказал близкий друг звезды журналист Сергей Майоров в эфире канала НТВ. И добавил, что озвучиваемая болезнь – диагноз не окончательный.Сейчас актриса в тяжелом состоянии, с ней рядом находится муж. Больницу оцепили фанаты с иконами, маги, экстрасенсы, так что члены семьи из палаты не выходят.В конце августа появились сообщения о болезни Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал диагноз – рак мозга в терминальной стадии. Близкие не оспаривают, что актриса в больнице, но ее состояние не комментируется, передает РИА Новости.На неделе СМИ опубликовали сообщения, что артистка дышит самостоятельно.