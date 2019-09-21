Поклонники не перестают судачить о возможном романе телеведущей Юлии Барановской и солиста группы Иванушки International Кирилла Туриченко. Многим интересно, можно ли эти отношения назвать серьезными или речь идет о ничего не сулящей интрижке.

Поклонники не перестают судачить о возможном романетелеведущей Юлии Барановской и солиста группы "Иванушки International" КириллаТуриченко. Многим интересно, можно ли этиотношения назвать серьезными или речьидет о ничего не сулящей интрижке.На днях Сеть всколыхнули кадры, на которых телеведущая ЮлияБарановская целуется с певцом Кириллом Туриченко. Ролик стал сенсацией, однакознаменитости не посчитали нужным как-либо комментировать его.Ситуацию прояснила экстрасенс, психолог и таролог МарианнаАбравитова. По словам ведуньи, Юлии пока рано выбирать подвенечный наряд."Это не роман и не пиар. Между ними действительно что-тоскользит. Барановская не выставляет это напоказ, но романтика там определенноприсутствует. Однако полноценным романом я бы это пока не назвала", – отмечает экстрасенс.Абравитова говорит, что в отношенияхвсе достаточно поверхностно, поэтому свадьбы, скорее всего не будет. Между тем,по словам таролога, Юля уже созрела для нового брака, и, кстати говоря, это унее впереди, правда, не с певцом.Марианна считает, что между телеведущей и вокалистом просто романтическоеприключение, которое к тому же является отличным пиаром. "Все происходит науровне игры романтическо-эротического плана, причем игра эта отчасти и напублику, чтобы подогреть интерес к обеим персонам. Так что серьезно к этомуотноситься не стоит", – цитирует экстрасенса .