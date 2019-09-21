Поклонники не перестают судачить о возможном романе
телеведущей Юлии Барановской и солиста группы Иванушки International Кирилла
Туриченко. Многим интересно, можно ли эти
отношения назвать серьезными или речь
идет о ничего не сулящей интрижке.
Поклонники не перестают судачить о возможном романе
телеведущей Юлии Барановской и солиста группы "Иванушки International" Кирилла
Туриченко. Многим интересно, можно ли эти
отношения назвать серьезными или речь
идет о ничего не сулящей интрижке.
На днях Сеть всколыхнули кадры, на которых телеведущая Юлия
Барановская целуется с певцом Кириллом Туриченко. Ролик стал сенсацией, однако
знаменитости не посчитали нужным как-либо комментировать его.
Ситуацию прояснила экстрасенс, психолог и таролог Марианна
Абравитова. По словам ведуньи, Юлии пока рано выбирать подвенечный наряд.
"Это не роман и не пиар. Между ними действительно что-то
скользит. Барановская не выставляет это напоказ, но романтика там определенно
присутствует. Однако полноценным романом я бы это пока не назвала", – отмечает экстрасенс.
Абравитова говорит, что в отношениях
все достаточно поверхностно, поэтому свадьбы, скорее всего не будет. Между тем,
по словам таролога, Юля уже созрела для нового брака, и, кстати говоря, это у
нее впереди, правда, не с певцом.
Марианна считает, что между телеведущей и вокалистом просто романтическое
приключение, которое к тому же является отличным пиаром. "Все происходит на
уровне игры романтическо-эротического плана, причем игра эта отчасти и на
публику, чтобы подогреть интерес к обеим персонам. Так что серьезно к этому
относиться не стоит", – цитирует экстрасенса .