Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group провели исследование. Они изучили влияние загрязняющих веществ в питьевой воде на организм.

Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group провели исследование. Они изучили влияние загрязняющих веществ в питьевой воде на организм.Американские исследователи проанализировали совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения США. Оказалось, что больше всего риск заболеть раком связан с мышьяком, побочными продуктами дезинфекции, а также такими радиоактивными элементами, как уран и радий.Кроме того, наибольшую угрозу несут системы водоснабжения, которые используют подземные воды. Несмотря на то, что сейчас загрязнители находятся в пределах допустимых концентраций, в будущем они все же могут принести вред человеку.Загрязняющие вещества в питьевой воде могут привести к более чем 100 тысячам случаев рака в течение жизни одного поколения в одних только США. Отметим, риск онкологических заболеваний из-за загрязнителей в питьевой воде на два порядка выше, чем базовый риск развития рака, равный одному на миллион.Ученые резюмируют, что снижение уровня вредных соединений в воде позволит лучше защитить здоровье населения в стране.Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.