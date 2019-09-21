В парке культуры и отдыха "загородный" стартовал Всероссийский день бега.

Более сотни жителей променяли свой привычный выходной сон на массовой забег. Дистанция на любой возраст. Это самое масштабное событие в России по числу и географии участников.Старт был запланирован на 12 часов, но любители спорта начали собираться задолго до этого . Профессиональные спортсмены, так начинающие настроены серьёзно, разминаются в последнее минуты перед стартом. А помогают им юные артисты группы Меломан.Погода на стороне участников! Вопреки прогнозам- солнце, правда, ветер холодный. Легче бежать будет, говорят спортсмены. Есть и свои любимчики. ГТРК болеет за Анну Гуцаленко из 73 гимназии и желает ей удачи.