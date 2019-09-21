Президент ведущей американской лиги UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что соперником чемпиона его организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон. При этом как запасной вариант рассматривается кандидатура канадца Жоржа Сен-Пьера.

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что соперником чемпиона его организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон. При этом как запасной вариант рассматривается кандидатура канадца Жоржа Сен-Пьера."Поединок с Тони Фергюсоном – это бой, который должен состояться, — цитирует Уайта издание TMZ. – Мы пытались сделать это четыре раза, и, я надеюсь, что теперь с пятой попытки у нас все получится. Это бой, который имеет смысл".Но, по словам главы UFC, и бой Хабиба с Сен-Пьером тоже может состояться: "Посмотрим, что будет с Тони. У него было много возможностей, которыми он не воспользовался, так что если Тони снова не сможет, я буду готов обсудить кандидатуру Сен-Пьера".Как уже сообщали 33Live.RuRu, Нурмагомедов год назад победил известного ирландского бойца Конора Макгрегора, а этой осенью дрался с Дастином Порье на UFC 242 и победил американца в третьем раунде удушающим приемом.