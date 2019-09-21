Шоумен признался поклонникам в Инстаграм, что отправился отдыхать в теплые края. При этом Гоген Солнцев улетел за границу без своей супруги Екатерины Терешкович.

Шоумен призналсяпоклонникам в Инстаграм, что отправился отдыхать в теплые края. При этом ГогенСолнцев улетел за границу без своей супруги Екатерины Терешкович.Эпатажный артист решил продлить себе лето. Он признался,что жена не сопровождает его на отдыхе, а вместо этого пожилая избранницаведущего "мокнет в Подмосковье".Материал дополняется