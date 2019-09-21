Главный тренер английского клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, кто сменит его на посту главного тренера горожан. По мнению испанского специалиста, его помощник Микель Артета отлично подойдет для этой роли.

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто сменит его на посту главного тренера "горожан". По мнению испанского специалиста, его помощник Микель Артета отлично подойдет для этой роли."Рано или поздно это обязательно произойдет. Артета еще очень молод, но успел поработать с большими клубами и известными игроками. У него уникальный талант аналитика", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.Артета вошел в тренерский штаб "Манчестер Сити" в 2016 году. В качестве футболиста он выступал за "ПСЖ", "Арсенал", "Рейнджерс", "Эвертон" и другие команды.