Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам председателя комитета Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, такое решение принято из-за "нарушения ПАСЕ собственных принципов и игнорирования интересов Украины".Как сообщил Еременко, украинские депутаты работают над планом "возвращения доверия к ПАСЕ", пишет "Интерфакс".В пятницу делегация Верховной Рады в ПАСЕ избрала своего руководителя и его заместителей.Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с решением европейского парламента восстановить права делегации России.