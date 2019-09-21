Подожди, подожди до Нового года!, - необычное дорожно-транспортное происшествие произошло под Комсомольском-на-Амуре. На трассе загорелась фура, перевозившая фейерверки. Один из очевидцев запечатлел на видео самоликвидацию взрывоопасного груза.

В ночь на субботу, 21 сентября, на трассе под Комсомольском-на-Амуре сгорела фура с пиротехническими изделиями. Один из очевидцев снял необычное дорожно-транспортное происшествие на видео.В результате инцидента никто не пострадал. Грузовик оказался полностью уничтожен.Как рассказал водитель грузовика, во время движения в прицепе произошла детонация одного из изделий, после чего начался пожар, об этом сообщают местные СМИ.