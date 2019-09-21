Жители подмосковного Славино пожаловался на
известную певицу. Лариса Долина получила массу претензий из-за помойки у загородного
дома исполнительницы.
Жители подмосковного Славино пожаловался на
известную певицу. Лариса Долина получила массу претензий из-за помойки у загородного
дома исполнительницы.
Соседи 64-летней звезды
недовольны вонью, которое исходит от мешков с отходами строительства
трехэтажного коттеджа народной артистки. Ранее Лариса
Долина стала хозяйкой трехэтажного коттеджа площадью в 650 квадратных
метров.
Пенсионер
Семен Геннадьевич пожаловался на знаменитую соседку. "Посмотрите, что она устроила около нашего
пруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весь
мусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной. Остатки бетона,
куски старой крыши, зловонные мешки с отходами, банки от краски…
А там и наши дети, и мы сами купаемся", —
цитирует мужчину .
"Когда же она это вывезет,
а? Но грузовик сюда явно не проедет. Куча хлама растет, а решать проблему никто
не спешит", – посетовал сосед . Пенсионер заявил, что намерен
пожаловаться на "Прямую линию" Владимиру Путину.
По словам Семена Геннадьевича, та территория, где звезда "учудила
свалку", по документам ей не принадлежат. Сама объясняет недосмотр плотным концертным
графиком. Якобы, из-за этого она не может следить за стройкой. Между
тем, по
сообщению , известно,
что 10 сентября певица отметила в новом доме свой день рождения с
семьей и близкими друзьями.