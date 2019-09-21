Жители подмосковного Славино пожаловался на известную певицу. Лариса Долина получила массу претензий из-за помойки у загородного дома исполнительницы.

Жители подмосковного Славино пожаловался наизвестную певицу. Лариса Долина получила массу претензий из-за помойки у загородногодома исполнительницы.Соседи 64-летней звездынедовольны вонью, которое исходит от мешков с отходами строительстватрехэтажного коттеджа народной артистки. Ранее ЛарисаДолина стала хозяйкой трехэтажного коттеджа площадью в 650 квадратныхметров.ПенсионерСемен Геннадьевич пожаловался на знаменитую соседку. "Посмотрите, что она устроила около нашегопруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весьмусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной. Остатки бетона,куски старой крыши, зловонные мешки с отходами, банки от краски…А там и наши дети, и мы сами купаемся", —цитирует мужчину ."Когда же она это вывезет,а? Но грузовик сюда явно не проедет. Куча хлама растет, а решать проблему никтоне спешит", – посетовал сосед . Пенсионер заявил, что намеренпожаловаться на "Прямую линию" Владимиру Путину.По словам Семена Геннадьевича, та территория, где звезда "учудиласвалку", по документам ей не принадлежат. Сама объясняет недосмотр плотным концертнымграфиком. Якобы, из-за этого она не может следить за стройкой. Междутем, посообщению , известно,что 10 сентября певица отметила в новом доме свой день рождения ссемьей и близкими друзьями.