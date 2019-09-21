Тампа-Бэй Лайтнинг на своей площадке оказалась сильнее Нэшвилл Предаторз со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Российский форвард молний Никита Кучеров забросил в этой встрече две шайбы.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке оказалась сильнее "Нэшвилл Предаторз" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "молний" Никита Кучеров забросил в этой встрече две шайбы.Россиянин оформил дубль в течение 23 секунд. Произошло это в концовке третьего периода. Еще один гол оказался на счету соотечественника Кучерова Александра Волкова. У гостей отличился Калле Ярнкрок.В другой контрольной игре "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме победил "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:3. Вратарь "островитян" Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам.