В городе Чайковском Пермского края проходит чемпионат России по летнему биатлону. Программа субботы, 21 сентября, открылась состязаниями женщин в кросс-спринте на 4,5 км. Лучшей стала представительница первой сборной страны Светлана Миронова, победившая, несмотря на 2 промаха.

В городе Чайковском Пермского края проходит чемпионат России по летнему биатлону. Программа субботы, 21 сентября, открылась состязаниями женщин в кросс-спринте на 4,5 км. Лучшей стала представительница первой сборной страны Светлана Миронова, победившая, несмотря на 2 промаха.Время Мироновой – 18 мин. 30,7 сек. Два призера состязаний Кристина Резцова и Екатерина Муралеева промахов на дистанции не допустили, но все равно уступили чемпионке 5,5 сек. и 21,4 сек. соответственно. Четвертой стала Екатерина Глазырина, на 11-м месте Лариса Куклина, на 15-м – Ульяна Кайшева.Соревнования в Чайковском начались 19 сентября и первыми чемпионами России в индивидуальной гонке стали Александр Логинов (мужчины, 20 км) и та же Миронова (женщины, 15 км).