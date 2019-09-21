Политики из Незалежной брызжут желчью и кусают локти, представляя неблагоприятные для себя варианты. Так, один из депутатов Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что не может допустить победы Путина.

Политики из Незалежной брызжут желчью икусают локти, представляя неблагоприятные для себя варианты. Так, один издепутатов Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что неможет допустить "победы Путина".Он заверил,что Украина все-таки будет участвовать в ПАСЕ, но в ограниченном составе. По словамполитика, представители предыдущей делегации Рады в ассамблее, в том числе и он, планируютпосетить предстоящую сессию.Гончаренкозаявил, что интересы Украины надо отстаивать. Он добавил, что не можетдопустить, чтобы на полях ПАСЕ звучала позиция Кремля и не звучала позицияУкраины. Депутат в истерике. "Иначе победителем в этой ситуации выйдетПутин. Мы не имеем права это допустить", – цитирует ГончаренкоПримечательно, что ранее появилась информация о том, что Верховная Рада Украины решила пропустить предстоящуюсессию Парламентской ассамблеии Европы. Депутаты Незалежной считают, что послевозвращения России в ПАСЕ организации нельзя доверять.Председателькомитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил,что ПАСЕ игнорирует свои же интересы и нарушает принципы. В своемФейсбук-аккаунте он подробно объяснил, почему Киев не может ехать напредстоящую сессию.Материал дополняется