Политики из Незалежной брызжут желчью и
кусают локти, представляя неблагоприятные для себя варианты. Так, один из
депутатов Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что не
может допустить победы Путина.
Политики из Незалежной брызжут желчью и
кусают локти, представляя неблагоприятные для себя варианты. Так, один из
депутатов Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что не
может допустить "победы Путина".
Он заверил,
что Украина все-таки будет участвовать в ПАСЕ, но в ограниченном составе. По словам
политика, представители предыдущей делегации Рады в ассамблее, в том числе и он, планируют
посетить предстоящую сессию.
Гончаренко
заявил, что интересы Украины надо отстаивать. Он добавил, что не может
допустить, чтобы на полях ПАСЕ звучала позиция Кремля и не звучала позиция
Украины. Депутат в истерике. "Иначе победителем в этой ситуации выйдет
Путин. Мы не имеем права это допустить", – цитирует Гончаренко
Примечательно, что ранее появилась информация о том, что Верховная Рада Украины решила пропустить предстоящую
сессию Парламентской ассамблеии Европы. Депутаты Незалежной считают, что после
возвращения России в ПАСЕ организации нельзя доверять.
Председатель
комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил,
что ПАСЕ игнорирует свои же интересы и нарушает принципы. В своем
Фейсбук-аккаунте он подробно объяснил, почему Киев не может ехать на
предстоящую сессию.
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