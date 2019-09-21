У супруги герцога Сассекского, принца Гарри, не так много близких друзей. Одной из ближайших подруг Меган Маркл считается дизайнер Миша Нону.

У супруги герцога Сассекского, принца Гарри, не так много близких друзей. Одной из ближайших подруг Меган Маркл считается дизайнер Миша Нону.Стало известно, что герцоги Сассекские не явились на традиционную вечеринку, предшествующую бракосочетанию. К слову, замуж собралась подруга Меган – Миша.При этом Маркл с супругом прилетели в Рим, где, собственно, и пройдет свадьба. Сама церемония состоится сегодня, 20 сентября.Конечно, Нону приглашала королевскую чету на торжество. Помимо герцогов Сассекских в списке ожидаемых гостей оказались принцесса Беатрис и ее сестра Евгения. Но их тоже не было на вечеринке.Кстати, в Италию Маркл с мужем прилетели коммерческим рейсом после громкого скандала с их участием. В августе их разнесли в пух и прах за частое пользование частным воздушным судном."Они действительно прилетели коммерческим рейсом в Рим, поскольку Меган была немного поражена критикой в ​​отношении ее и Гарри из-за их полетов на частных самолетах", – рассказал инсайдер.Отметим, что именно Миша познакомила Меган с ее будущем мужем, представителем королевской семьи Британии. Между молодыми людьми пробежала искра, и сейчас они счастливы в браке.