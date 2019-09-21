Никакая одиночная система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную совершенной против нефтяных объектов Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября. Об этом заявил глава американского Объединенного комитета начальников штабов, генерал Корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд.

Никакая одиночная система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную совершенной против нефтяных объектов Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября. Об этом заявил глава американского Объединенного комитета начальников штабов, генерал Корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд.По словам генерала, многоуровневые оборонительные возможности могут снизить риск "атак, которые могут быть совершены из Ирана", передает РИА Новости. Он добавил: США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. После этого госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос, почему развернутые в Саудовской Аравии американские системы Patriot оказались бессильны перед дронами, заявил: системы ПВО по всему миру всегда работают с переменным успехом, и даже некоторые лучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу."Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная", — заявил тогда глава Госдепа.Тем временем высокопоставленный источник в российском Минобороны заявил журналистам, что благодаря США в Саудовской Аравии развернут не один ракетный комплекс, а мощнейшая система противовоздушной обороны, однако и она не смогла отразить удар из-за низкой эффективности своих ракетных комплексов. По словам этого источника, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК Patriot, из них 36 установок — PAC-2, 52 установки — новейшие PAC-3.При этом, отметил источник, разрекламированные американцами системы противовоздушной обороны Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами.Президент России Владимир Путин 16 сентября предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию. По его словам, данные ЗРК надежно защитят любые территории Эр-Рияда.