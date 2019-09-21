Во Владивостоке тушат пожар в крупном торговом центре. Открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС. Сейчас идёт проливка и разборка конструкций. Пожарные ищут скрытые очаги, где может продолжаться тление.

Во Владивостоке тушат пожар в крупном торговом центре. Открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС. Сейчас идёт проливка и разборка конструкций. Пожарные ищут скрытые очаги, где может продолжаться тление.Возгорание произошло в кафе под крышей, но огонь быстро охватил практически все здание. Клубы черного дыма и пламя были видны из разных районов города.Огонь распространился на полторы тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Возгорание произошло ранним утром по местному времени, когда в торговом центре ещё не было посетителей, передает телеканал "Россия 24".