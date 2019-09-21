После того, как Российский футбольный союз отказал Александру Кокорину в праве быть заявленным в чемпионат страны на питерский Зенит из-за окончания сроков регистрации футболистов, на сторону игрока встал Общероссийский профсоюз футболистов. Его глава Александр Зотов обещал Кокорину помощь.

После того, как Российский футбольный союз отказал Александру Кокорину в праве быть заявленным в чемпионат страны на питерский "Зенит" из-за окончания сроков регистрации футболистов, на сторону игрока встал Общероссийский профсоюз футболистов. Его глава Александр Зотов обещал Кокорину помощь."Чем руководствовался комитет РФС помимо того, что опубликовано на сайте ведомства, я сказать не берусь, — цитирует Зотова издание Чемпионат.Ru. – Опротестовать решение можно, но я боюсь, что это займет достаточно много времени и, возможно, до следующего трансферного окна окончательное решение принято не будет".По мнению главы профсоюза, дело может дойти до Спортивного арбитража (CAS) в Швейцарии: "Существует практика ФИФА, когда в спорных ситуациях футболистам дают возможность выступать за клуб, с тем чтобы не терять квалификацию и поддерживать форму. Исходя из этого, мы будем просить РФС дать Александру возможность играть во время разбирательства".При этом Зотов считает, что и сам Кокорин должен и будет оспаривать решение РФС: "Шансы оценивать я не хочу, но если бы не было ни одного шанса, то зачем что-то делать? Возможности есть всегда, мы будем пытаться понять, чем руководствовался комитет".Интересно, что в нынешнем составе комитета РФС по статусу игроков места для представителей профсоюза не нашлось. Зотов сообщил прессе, что они своего представителя выдвигали: "Теперь мы будем наставить на включении в комитет нашего представителя. Сейчас мы же попросим РФС, чтобы Кокорину дали играть до начала следующего трансферного окна".