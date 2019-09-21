Больше ста человек, участвовавших в акции желтых жилетов в Париже, были задержаны. Также полиция провела 1249 предварительных проверок.

Больше ста человек, участвовавших в акции "желтых жилетов" в Париже, были задержаны. Также полиция провела 1249 предварительных проверок.Очередная несогласованная акция началась на площади Мадлен. Жандармы начали выдавливать людей по направлению к вокзалу Сен-Лазар, начались столкновения. Правоохранители несколько раз использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику проводимую властями, передает РИА Новости.