В городе Рыбинске Ярославской области в минувшие выходные нашли тело молодой женщины, замужней матери троих детей. Страшную находку сделал ее старший сын-подросток. После этого ему потребовалась помощь психолога.

В городе Рыбинске Ярославской области в минувшие выходные нашли тело молодой женщины, замужней матери троих детей. По сообщению сетевого издания "76.ру", 35-летняя Оксана с сестрой отдыхала в баре у местного пивзавода, откуда ушла одна. Наутро ее тело без одежды нашли под мостом на берегу реки Черемуха.Сообщается, что тело женщины, накрытое курткой, нашел ее старший сын-подросток. После этого ему потребовалась помощь психолога. Преступника ищут, опрашивают очевидцев.По сообщению новостного портала progorod76.ru, в баре Оксана поругалась с неизвестным мужчиной. Как подозревают местные жители, он решил ей отомстить.Сотрудники правоохранительных органов ход расследования не комментируют. Родные и знакомые погибшей обсуждают три основные версии развития событий: убийство, изнасилование и несчастный случай.Сообщается, что погибшую похоронили в закрытом гробу: по словам родных, ее лицо было изуродовано настолько, что его не показали даже матери. Дети погибшей остались с мужем и бабушкой.