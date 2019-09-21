Президент США Дональд Трамп вместо обсуждения проблемы глобального потепления в ООН намерен провести заседание, посвященное религиозным преследованиям.

Президент США Дональд Трамп вместо обсуждения проблемы глобального потепления в ООН намерен провести заседание, посвященное религиозным преследованиям. Как передал в субботу телеканал CNN, Трамп на Генассамблее ООН сосредоточится на религиозной свободе. Мероприятия в Нью-Йорке начнутся 23 сентября, пишет "Интерфакс".Примечательно, что Трамп будет обсуждать свободу вероисповедания к тот момент, когда в ООН на климатическом саммите будет выступать представитель Китая. Трамп ранее заявлял, что не верит в глобальное потепление. Он обвинил КНР и Индию в том, что они придумали эту проблему для того, чтобы подорвать американскую промышленность.В 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, которое обязывало из сократить промышленные выбросы вредных веществ на треть к уровню 2005 года.