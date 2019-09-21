Актриса опубликовала в Инстаграм фото в белом платье из перьев. Рената Литвинова восхитила поклонников необычным видом.

Актриса опубликовала в "Инстаграм" фото в белом платье из перьев. Рената Литвинова восхитилапоклонников необычным видом."Я была готова принятьиспытания и муки, но пока решила отложить их", — подписаласнимок артистка. Подписчики оценили фотографию звезды. У фолловеров сразу начался полет фантазии.Многиесравнили знаменитость с птицей, передает . Некоторые и вовсезаявили, что Рената Литвинова похожа на ангела. "Жар-птицав печали…", "Красиво. Жар-птица альбинос", "Ангел сложил крыльяи задумался…как жить дальше", "Царевна лебедь", – высказались фолловеры.Напомним, ранее Рената Литвинова удивила россиян деревенским образом. Примерив халат с цветами на пуговицах, звездапревратилась из утонченной актрисы в простушку.Как писали "Дни.ру",смутила подписчиков своего микроблога загадочным посланием. "Иликак можно короче, или как можно приятнее", – написала знаменитость.Фразу сопровождал снимок актрисы, сделанный на балконе шикарного отеля вТоскане. Оказалось, что говорила о пижаме.