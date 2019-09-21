Актриса опубликовала в Инстаграм фото в белом платье из перьев. Рената Литвинова восхитила
поклонников необычным видом.
Актриса опубликовала в "Инстаграм" фото в белом платье из перьев. Рената Литвинова восхитила
поклонников необычным видом.
"Я была готова принять
испытания и муки, но пока решила отложить их", — подписала
снимок артистка. Подписчики оценили фотографию звезды. У фолловеров сразу начался полет фантазии.
Многие
сравнили знаменитость с птицей, передает . Некоторые и вовсе
заявили, что Рената Литвинова похожа на ангела. "Жар-птица
в печали…", "Красиво. Жар-птица альбинос", "Ангел сложил крылья
и задумался…как жить дальше", "Царевна лебедь", – высказались фолловеры.
Напомним, ранее Рената Литвинова удивила россиян деревенским образом. Примерив халат с цветами на пуговицах, звезда
превратилась из утонченной актрисы в простушку.
Как писали "Дни.ру",
смутила подписчиков своего микроблога загадочным посланием. "Или
как можно короче, или как можно приятнее", – написала знаменитость.
Фразу сопровождал снимок актрисы, сделанный на балконе шикарного отеля в
Тоскане. Оказалось, что говорила о пижаме.