По делу проходит хозяйка фермы и семь ее сообщников, их обвиняют в нелегальном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками.

В Финляндии завели дело о российских волкособах. По делу проходит хозяйка фермы и семь ее сообщников, их обвиняют в нелегальном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками. Полиция Хельсинки уже передала в прокуратуру уголовное дело — скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Финляндии, в том числе "нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах", "нарушение законов об охране животных", "нарушение законов об охране природы" и "контрабанда животных", сообщает телеканал Yle.В ходе предварительного следствия было установлено, что из России незаконно ввозили волков в Финляндию. Далее их скрещивали с собаками, а потомство продавали на черном рынке. В ходе обысков два волка были найдены запертыми без воды и еды в сауне у подруги женщины. В соседнем городе нашли животное, которое по результатам анализов ДНК оказалось чистопородным североевропейским волком. В дальнейшем были обнаружены 64 собаки, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и пищи. Помимо волков и волкособов в неподобающих условиях россиянка содержала кошек, кур, голубей, мини-пигов и декоративных коз.Россиянка арестована, идет следствие.Гибриды волков и собак — волкособы запрещены в Финляндии с 1 июня 2019 года. Таких особей в стране насчитывается около 1 тыс. В стране запрещено заводить новых щенков этого гибрида, однако животные, появившиеся у владельца до запрета, имеют право на содержание до конца жизни.