Скандал вокруг русского допинга, возникший после Олимпиады-2014 и затихший в последний год, кажется, может разгореться с новой силой. Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

Скандал вокруг "русского допинга", возникший после зимней Олимпиады 2014 года и затихший в последний год, кажется, может разгореться с новой силой. Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.Как уже сообщали 33Live.RuRu, эти данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ранее и на основании этой информации были заведены 43 новых дела против российских спортсменов, а под подозрением остаются еще 298 человек. При этом предоставление данных московской лаборатории WADA было главным критерием восстановления РУСАДА в правах на международной арене.И вот комитет по соответствию WADA, якобы, готов передать информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету Всемирной организации, сообщает немецкий телеканал ARD. Заседание по этому делу пройдет в столице Олимпиады-2020, Токио на следующей неделе. На нем может быть принято решение вновь отстранить РУСАДА и Россию от олимпийского движения.ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 сентября 2019 г.