Торжественные богослужения посвященные чуду рождения Заступницы проходят и во всех храмах Владимирского региона.

Торжественные богослужения посвященные чуду рождения Заступницы проходят и во всех храмах Владимирского региона.Это своеобразный христианский День матери. Закончилась ранняя литургия и в эти минуты начинается поздняя. А уже в 17 ч. пройдет Всенощное бдение. Рождество Пресвятой Богородицы - непереходящий праздник. Он ежегодно отмечается в один и тот же день. Но мало кто знает, что этот праздник стал альтернативой языческому. Раньше отмечали день осеннего равноденствия. И потому многие традиции так не похожи на христианские. Ранее считалось, что к 21 сентября должен быть собран весь урожай с полей. И чем богаче накрывался дом в доме, тем щедрее к его хозяину будет год следующий. Считалось, что в этот день осень полностью вступает в свои права. И сегодня все парки Владимира - без исключения - приглашают на мероприятия в честь осени... Гостей ждут развлекательные мероприятия и мастер-классы.