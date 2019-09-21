В этот день парк и центральная площадь города превратятся в импровизированную деревню

В этот день парк и центральная площадь города превратятся в импровизированную деревню с улицами, площадями, ярмарочными балаганами, базарами и каруселями. Гости смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, сувениры с символикой праздника, позаниматься на мастер-классах, посетить выставку сельхозтехники и домашних животных, отведать разнообразные блюда из картофеля. На главной сцене праздника состоятся чествование лучших картофелеводов района, концертная программа и частушечная карусель, сообщает пресс-служба администрации области