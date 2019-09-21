ВМФ США поможет Саудовской Аравии закрыть брешь в противоздушной обороне на северо-восточном направлении.

ВМФ США поможет Саудовской Аравии закрыть брешь в противоздушной обороне на северо-восточном направлении. Для этой цели Пентагон приказал эсминцу USS Nitze переместиться на север Персидского залива, пишет "Интерфакс"."Нитце" — корабль ПВО с системой противоракетной обороны Aegis и противоракетами SM-3. Для нанесения ударов на большой дальности корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.Еще два американских эсминца ПРО занимают позиции в центре и на юге залива. Авианосная ударная группа ВМС США крейсируют в Оманском заливе.США усиливают военное присутствие в регионе, выполняя союзнические обязанности перед Саудовской Аравией и ОАЭ. Страны попросили усилить их противоздушную оборону после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран, который отверг свою причастность.